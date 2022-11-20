Характеристики товара
Описание
Диаметр поворотного круга: 70 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 5 кг
Диаметр поворотного круга: 70 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 5 кг
Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Декор на стул Кьявари 01
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Торшер Odeon Light Pavia
Пуф для холла Анжелика, круглый
Стул Мадрид HPL
Стул Окинава
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди