Характеристики товара
Описание
Диаметр поворотного круга: 70 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 5 кг
Диаметр поворотного круга: 70 см
Высота: 3 см
Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм
Нагрузка: до 50 кг
Вес: 5 кг
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