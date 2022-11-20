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Поворотная платформа 70 см флитвуд - фото 1Поворотная платформа 70 см флитвуд - фото 2Поворотная платформа 70 см флитвуд - фото 3

Поворотная платформа 70 см флитвуд

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Поворотная платформа 60 см флитвуд
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Поворотная платформа 60 см флитвуд

Характеристики товара

Описание

Диаметр поворотного круга: 70 см

Высота: 3 см

Материал: ЛДСП Egger с кромкой 2мм

Нагрузка: до 50 кг

Вес: 5 кг

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Выполненные заказы

Поворотная платформа для блюд Флитвуд
Поворотная платформа для блюд Флитвуд
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