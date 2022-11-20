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Премиальные 4-местные качели Luna Deluxe

Артикул: CH-051-119
11 оценок
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Качели Paris бежевые с подушками

Характеристики товара

Описание

Премиальные 4-местные качели Luna Deluxe фабрики Aida Swings. Большие и комфортные, раскладывающиеся в полноценную кровать.

Luna Deluxe – для тех, кто ценит роскошь, стиль и непревзойденное качество.

Каркас качелей сделан из африканского ироко – одного из самых прочных сортов древесины в мире. Сидение выполнено из массива лиственницы. Специалисты AidaSwings по своему многолетнему опыту знают, что лиственница – лучший выбор для долговечных сидений. В горизонтальном положении лиственница служит даже дольше ироко.

Невероятно удобная и универсальная модель – широкие подлокотники позволят вам поставить чашку чая или бокал вина.

Подушки со съемными чехлами из премиальной итальянской ткани и тент входят в комплект с качелями.

Цвет подушек: серый, возможен бежевый

Размер: 260 х 200 х 195 (ширина раскладывающегося сидения).

Максимальная нагрузка: 550 кг

Качели раскладываются до 170 градусов в целях безопасности (для предотвращения падения с качающихся разложенных качелей)

Aida Swings – турецкая фабрика, с 1995 года специализируется на изготовлении деревянных садовых качелей премиум класса качели из массива ироко и сосны.

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Основные характеристики

  • Ширина2600 мм
  • Высота2000 мм
  • Максимальная нагрузка550 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияТурция

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