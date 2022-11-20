Характеристики товара
Описание
Премиальные 4-местные качели Luna Deluxe фабрики Aida Swings. Большие и комфортные, раскладывающиеся в полноценную кровать.
Luna Deluxe – для тех, кто ценит роскошь, стиль и непревзойденное качество.
Каркас качелей сделан из африканского ироко – одного из самых прочных сортов древесины в мире. Сидение выполнено из массива лиственницы. Специалисты AidaSwings по своему многолетнему опыту знают, что лиственница – лучший выбор для долговечных сидений. В горизонтальном положении лиственница служит даже дольше ироко.
Невероятно удобная и универсальная модель – широкие подлокотники позволят вам поставить чашку чая или бокал вина.
Подушки со съемными чехлами из премиальной итальянской ткани и тент входят в комплект с качелями.
Цвет подушек: серый, возможен бежевый
Размер: 260 х 200 х 195 (ширина раскладывающегося сидения).
Максимальная нагрузка: 550 кг
Качели раскладываются до 170 градусов в целях безопасности (для предотвращения падения с качающихся разложенных качелей)
Aida Swings – турецкая фабрика, с 1995 года специализируется на изготовлении деревянных садовых качелей премиум класса качели из массива ироко и сосны.
Основные характеристики
- Ширина2600 мм
- Высота2000 мм
- Максимальная нагрузка550 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияТурция