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Прихожая Берген 5 - фото 1Прихожая Берген 5 - фото 2

Прихожая Берген 5

5 оценок
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Тумба Лофт Ольга 5.1
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Тумба Лофт Ольга 5.1

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина950 мм
  • Глубина350 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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