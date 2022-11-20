Характеристики товара
Описание
Изделия в упакованном виде: Вес: 48 кг. Объём: 0,13 м3
Размеры упаковок (Д*В*Ш): 2000*820*80 мм
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина800 мм
- Глубина350 мм
- Страна изготовленияРоссия
Изделия в упакованном виде: Вес: 48 кг. Объём: 0,13 м3
Размеры упаковок (Д*В*Ш): 2000*820*80 мм
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