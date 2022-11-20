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Прихожая Лофт Ольга 2 - фото 1Прихожая Лофт Ольга 2 - фото 2

Прихожая Лофт Ольга 2

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Характеристики товара

Описание

Изделия в упакованном виде: Вес: 48 кг. Объём: 0,13 м3

Размеры упаковок (Д*В*Ш): 2000*820*80 мм

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина350 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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