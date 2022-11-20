Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Ширина500 мм
- Глубина400 мм
- Вес17 кг
- МатериалМДФ, шпон
Стул прозрачный Ванити серый
Стул Гаузи с деревянными ножками
Стул Eames DAW белый
Стул Eames W белый
Стул Eames W черный
Стул Eames W серый
Стул Eames DSW DEEP, белые ножки
Стул Eames M голубой
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стол круглый EAMES DSW D80 черный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден