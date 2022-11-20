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Прикроватная тумба Woo Triangle - фото 1

Прикроватная тумба Woo Triangle

5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес17 кг
  • МатериалМДФ, шпон

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