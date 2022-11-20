Товар в корзине. Перейти
Прикроватная тумба Woo Twins - фото 1Прикроватная тумба Woo Twins - фото 2

Прикроватная тумба Woo Twins

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Мультимедиа тумба Tiwi
Мультимедиа тумба Tiwi
Следующий Комод Lady Woo
Мультимедиа тумба Tiwi

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес31 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Похожие товары

Стул прозрачный Ванити серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный Ванити серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул прозрачный Ванити серый

Стул Гаузи с деревянными ножкамиНастоящее фото товара Стул Гаузи с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
14

Стул Гаузи с деревянными ножками

Стул Eames DAW белыйНастоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Eames DAW белый

Стул Eames W белыйНастоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
6

Стул Eames W белый

Стул Eames W черныйНастоящее фото товара Стул Eames W черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
11

Стул Eames W черный

Стул Eames W серыйНастоящее фото товара Стул Eames W серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
14

Стул Eames W серый

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
15

Стул Eames DSW DEEP, белые ножки

Стул Eames M голубойНастоящее фото товара Стул Eames M голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Eames M голубой

Настоящее фото товара Стул Eames DSW DEEP, темные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена
10

Стул Eames DSW DEEP, темные ножки

Стол круглый EAMES DSW D80 черныйНастоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
6

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

В наличии 64 шт.
С этим товаром покупают
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серыйНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
6

Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт серый

Настоящее фото товара Стул Вито-М с мягкой вставкой на спинке из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
11

Стул Вито-М с мягкой вставкой на спинке из дерева

Стул Breeze, пепел розы/темно-серый каркасНастоящее фото товара Стул Breeze, пепел розы/темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
11 550
Оптовая цена
5

Стул Breeze, пепел розы/темно-серый каркас

В наличии 141 шт.
Настоящее фото товара Стул Агат, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
9

Стул Агат

Стул Hagen, темно-синий/ черныйНастоящее фото товара Стул Hagen, темно-синий/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена
14

Стул Hagen, темно-синий/ черный

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 7 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден