Характеристики товара
Описание
Тумбочка полностью выполнена из натуральных материалов. Каркас имеет прямоугольную форму, внутри которого находится один выдвижной ящик. Он оснащен металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Материал изготовления каркаса – прочный МДФ серо-бежевого цвета с лаковым покрытием (в базовом фабричном варианте). На фасаде имеется декоративная выпуклость, визуально выделяющая выдвижной ящик. Опора выполнена из орехового дерева, оснащена пятью ножками для прочности и равномерного распределения нагрузки. Для дополнительного усиления конструкции, по всему периметру опоры проходит поперечная перекладина. На каждой ножке предусмотрен наконечник.
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина600 мм
- Глубина40 мм
- Вес17 кг
- МатериалМДФ, шпон