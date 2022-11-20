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Прикроватная тумбочка

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Характеристики товара

Описание

Тумбочка полностью выполнена из натуральных материалов. Каркас имеет прямоугольную форму, внутри которого находится один выдвижной ящик. Он оснащен металлическими направляющими и доводчиками на открывание и закрывание. Материал изготовления каркаса – прочный МДФ серо-бежевого цвета с лаковым покрытием (в базовом фабричном варианте). На фасаде имеется декоративная выпуклость, визуально выделяющая выдвижной ящик. Опора выполнена из орехового дерева, оснащена пятью ножками для прочности и равномерного распределения нагрузки. Для дополнительного усиления конструкции, по всему периметру опоры проходит поперечная перекладина. На каждой ножке предусмотрен наконечник.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина40 мм
  • Вес17 кг
  • МатериалМДФ, шпон
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