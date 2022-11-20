Характеристики товара
Описание
Сталь - самый популярный материал в мебели для спальни. Промышленный дизайн с хрустальной передней панелью делает эту прикроватную тумбочку совершенно оригинальным модным штрихом в вашей спальне.
Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.
Основные характеристики
- Высота580 мм
- Ширина410 мм
- Длина450 мм
- Вес16.3 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки510 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.14 м3
- Вес упаковки19.20 кг