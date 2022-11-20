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Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 см - фото 1Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 см - фото 2Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 см - фото 3

Прикроватная тумбочка Беллари 45 x 58 см

11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сталь - самый популярный материал в мебели для спальни. Промышленный дизайн с хрустальной передней панелью делает эту прикроватную тумбочку совершенно оригинальным модным штрихом в вашей спальне.

Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота580 мм
  • Ширина410 мм
  • Длина450 мм
  • Вес16.3 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Вес упаковки19.20 кг

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