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Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация - фото 1Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация - фото 2Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация - фото 3

Прикроватная тумбочка Хираката 40x55 акация

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Характеристики товара

Описание

Прикроватная тумбочка Хираката – ваша индивидуальность в спальне. Прикроватная тумбочка Хираката – доступный эксклюзив из массива акации. Кроме уникальности тонов и зерен древесины, здесь есть ручная работа – это рельефные фасады. Вы сможете бесконечно любоваться красотой акации, так как она будет возле вашей кровати. Так что если вы хотели эксклюзивный предмет мебели, вы его нашли! Тумбочка имеет каркасную конструкцию, в которую вставлено два выдвижных ящика. Все элементы сделаны из твердой древесины, которая покрыта прозрачным лаком для защиты от негативных внешних воздействий. Ящики оснащены металлическими направляющими, которые гарантируют надежность при эксплуатации. Максимальная нагрузка на каждый ящик не должна превышать 15 кг Ножки металлические, черного цвета. Предельная нагрузка на них не должна превышать 40 кг. Высота ножек – 12 см. Для защиты напольного покрытия от повреждений, установлены резиновые накладки. Размеры тумбочки: ширина – 40 см, высота – 55 см, глубина – 35 см. Вес изделия – 18,7 кг. Потребуется минимальная сборка. В коллекцию Хираката включены также тумба под телевизор и буфет.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Ширина350 мм
  • Длина400 мм
  • Вес18.7 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИспания

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