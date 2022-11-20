Характеристики товара
Описание
Данная модель настоящая находка для богатых интерьеров и отлично впишется в ваш дизайн
Характеристики
Основные
Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Стиль Модерн, Арт-деко
Размеры
Вес 14 Кг
Длина, мм 460
Ширина, мм 460
Высота, мм 470
Цвет и материал
Цвет Бежевый, Серый
Материал Полисмола
Дополнительно
Рекомендуемое помещение Гостиная, Лаунж Зона, Приёмная, Прихожая
Основные характеристики
- Высота470 мм
- Ширина460 мм
- Длина460 мм
- Вес14 кг
- Цветбежевый, серый