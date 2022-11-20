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ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN - фото 1

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ANTIQUE COLUMN

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Характеристики товара

Описание

Данная модель настоящая находка для богатых интерьеров и отлично впишется в ваш дизайн

Характеристики
Основные
Оригинальность Оригинал
Влагозащита, IP 20
Стиль Модерн, Арт-деко
Размеры
Вес 14 Кг
Длина, мм 460
Ширина, мм 460
Высота, мм 470
Цвет и материал
Цвет Бежевый, Серый
Материал Полисмола
Дополнительно
Рекомендуемое помещение Гостиная, Лаунж Зона, Приёмная, Прихожая

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Основные характеристики

  • Высота470 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина460 мм
  • Вес14 кг
  • Цветбежевый, серый

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