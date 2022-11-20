Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Длина400 мм
- Глубина400 мм
- Материалметалл, сосна
- Цветкоричневый
Стол Консоль Арт Деко серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро
Консольный столик Бруклин 120 x 40 серебро
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Консольный столик Бруклин 120 x 40 золото
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 серебро
Консольный столик Арт Деко 115 x 30 золото
Консольный столик Арт Деко 120 x 40 золото
Консольный столик Инсигния 115 x 30 серебро
Консольный столик Инсигния 120 x 40 серебро
Стол Gorge
Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото
Журнальный стол Инсигния 55 x 55 темный
Стол обеденный раздвижной Jerome
Стол журнальный Берли
Стол Лофт-2, 1600х800х850, светлый орех, черный
Подвесной письменный стол Фирзен
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди