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Приставной столик Акцент - фото 1Приставной столик Акцент - фото 2

Приставной столик Акцент

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Шкаф кабинетный Эдлер
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Шкаф кабинетный Эдлер

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материалполимеры

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