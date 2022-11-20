Пристенная елка Лесная Красавица – искусственная новогодняя ель премиум-класса. Пристенная модель отличается от обычной своей двухмерностью - елка фактически выглядит как "половина елки", т.е. ветки с одной стороны полностью повторяют еловый силуэт, а с другой стороны она плоская. Данная конструкция позволяет размещать елку вплотную к стене или удобно располагать в углу, поэтому их также называют угловыми. Хвоя, цвет иголок и строение веток полностью соответствуют классической Лесной Красавице: на фоне пышной хвои насыщенного зеленого цвета серебрятся льдинки, расположенные на кончике каждой иголочки.
Искусственная сосна от Triumph Tree полностью соответствует своему названию – это действительно деревце необыкновенной пышности и красоты! Вместе с ней в дом придет сказочная атмосфера приближающегося праздника!
Такая елочка прекрасно впишется в любой интерьер, а также угловая елка может также стать идеальным решением и для небольших комнат – ведь подходящий уголок найдется везде
Характеристики:
Высота ели: 185 см.
Общее количество веток: 457 шт.
Диаметр нижнего яруса веток: 102 см.
Цвет хвои: зеленый.
Тип хвои: Леска+ПВХ.
Длина иглы: 3 см.
Тип крепления веток: на крючках.
Ель упакована в плотную картонную коробку.
Основания веток, ствол и подставка выполнены из высококачественного металла, что делает конструкцию устойчивой и прочной
Тип хвои Леска + ПВХ
Цвет хвои зеленый
Тип елки елка 2D
Класс елки премиум
Заснеженность отсутствует
Шишки Нет
Ягоды Нет
Подсветка Без подсветки
Украшения Нет
Крепление веток на крючках
Размещение елки Пристенно-угловая
Материал подставки металл
Высота, в сантиметрах 185
Тип дерева Сосна
Вес: 8.36 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.85 м.
Объем упаковки: 0.1152 м3
Контурная подсветка светодиодной лентой, белый теплый
Комплект LED ленты 12В, 5m, холодный белый
Светодиодная лента Uniel ULS 50м RGB
Светодиодная лента Globo RGB
Светодиодный гибкий неон зеленый
Светодиодный гибкий неон белый односторонний
Светодиодный гибкий неон синий односторонний
Ель дизайнерская украшенная Light Pink
Ель дизайнерская украшенная Black Gold
Ель дизайнерская украшенная Winter Star
Ель дизайнерская украшенная Candy Pink
Ель дизайнерская украшенная Cozy Christmas
Ель дизайнерская украшенная White and Red
Ель дизайнерская украшенная Gold and Red
Ель дизайнерская украшенная Carnavale
Ель дизайнерская украшенная Premium Pink Gold
Ель дизайнерская украшенная Premium Green Gold