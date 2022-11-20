Пристенная искусственная елка Лесная Красавица 185 см, ЛЕСКА + ПВХ

11 оценок

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Пристенная искусственная елка Лесная Красавица 185 см, ЛЕСКА + ПВХ

4.8
20 090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Пристенная елка Лесная Красавица – искусственная новогодняя ель премиум-класса. Пристенная модель отличается от обычной своей двухмерностью - елка фактически выглядит как "половина елки", т.е. ветки с одной стороны полностью повторяют еловый силуэт, а с другой стороны она плоская. Данная конструкция позволяет размещать елку вплотную к стене или удобно располагать в углу, поэтому их также называют угловыми. Хвоя, цвет иголок и строение веток полностью соответствуют классической Лесной Красавице: на фоне пышной хвои насыщенного зеленого цвета серебрятся льдинки, расположенные на кончике каждой иголочки.
Искусственная сосна от Triumph Tree полностью соответствует своему названию – это действительно деревце необыкновенной пышности и красоты! Вместе с ней в дом придет сказочная атмосфера приближающегося праздника!
Такая елочка прекрасно впишется в любой интерьер, а также угловая елка может также стать идеальным решением и для небольших комнат – ведь подходящий уголок найдется везде

Характеристики:

Высота ели: 185 см.
Общее количество веток: 457 шт.
Диаметр нижнего яруса веток: 102 см.
Цвет хвои: зеленый.
Тип хвои: Леска+ПВХ.
Длина иглы: 3 см.
Тип крепления веток: на крючках.
Ель упакована в плотную картонную коробку.
Основания веток, ствол и подставка выполнены из высококачественного металла, что делает конструкцию устойчивой и прочной

Тип хвои Леска + ПВХ
Цвет хвои зеленый
Тип елки елка 2D
Класс елки премиум
Заснеженность отсутствует
Шишки Нет
Ягоды Нет
Подсветка Без подсветки
Украшения Нет
Крепление веток на крючках
Размещение елки Пристенно-угловая
Материал подставки металл
Высота, в сантиметрах 185
Тип дерева Сосна

Вес: 8.36 кг
Длина упаковки: 0.43 м.
Ширина упаковки: 0.32 м.
Высота упаковки: 0.85 м.
Объем упаковки: 0.1152 м3

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