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Профeссиональный зонт MAESTRO 300 квадратный с базой

Артикул: CH-051-097
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Профессиональный зонт Maestro.

База под зонт на колесиках в комплекте.

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Высота2950 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияТурция

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