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Профeссиональный зонт MAESTRO LUX 350 круглый (Черный)

Артикул: CH-051-146
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Профессиональный зонт MAESTRO LUX 350, станет незаменимым помощником на участке для Вас и Ваших близких

На территории сада купол создаст тень от солнца, а в дождливую погоду не даст промокнуть во время трапезы.Что касается эксплуатационных качеств зонта, то среди них стоит отметить:

Опора зонта изготовлена на основе прочного алюминиевого каркаса и окрашена под дерево, что делает его более стойким к воздействиям стихий.

База с плитами на колесиках упрощает перемещение зонта и удержит от ветра, но мы всегда советуем закрывать зонт при сильном ветре.

Купол сделан из испанской ткани Acrylic. - Гарантия 10 лет на ткань от выцветания

Зонт открывается с помощью лебедочного механизма.

Фиксация под нужным углом и в удобном положении осуществляется с помощью стального троса

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота2900 мм
  • Диаметр3500 мм
  • Материалткань
  • Материал каркасаалюминий
  • Плотность295 г/м²
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

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