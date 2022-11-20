Характеристики товара
Описание
Профессиональный зонт MAESTRO LUX 350, станет незаменимым помощником на участке для Вас и Ваших близких
На территории сада купол создаст тень от солнца, а в дождливую погоду не даст промокнуть во время трапезы.Что касается эксплуатационных качеств зонта, то среди них стоит отметить:
Опора зонта изготовлена на основе прочного алюминиевого каркаса и окрашена под дерево, что делает его более стойким к воздействиям стихий.
База с плитами на колесиках упрощает перемещение зонта и удержит от ветра, но мы всегда советуем закрывать зонт при сильном ветре.
Купол сделан из испанской ткани Acrylic. - Гарантия 10 лет на ткань от выцветания
Зонт открывается с помощью лебедочного механизма.
Фиксация под нужным углом и в удобном положении осуществляется с помощью стального троса
Основные характеристики
- Высота2900 мм
- Диаметр3500 мм
- Материалткань
- Материал каркасаалюминий
- Плотность295 г/м²
- Цветчерный
- Страна изготовленияТурция