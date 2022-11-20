Пространственная рама Модель №2

13 оценок

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Пространственная рама Модель №2

4.3
990 ₽
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Каркас для стула С11

Характеристики товара

Описание

Пространственная рама Модель №2 прдставляет собой металлический каркас, выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой. В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, полоса 20х4. В углах переднней части заложен гнутая арматура гладкая диаметром 12 мм. Без окраса

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