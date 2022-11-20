Пространственная рама Модель №2 прдставляет собой металлический каркас, выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой. В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, полоса 20х4. В углах переднней части заложен гнутая арматура гладкая диаметром 12 мм. Без окраса
Чехол 46
Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 02 из плотного спандекса
Чехол 02, спандекс, оранжевый
Чехол 08 с прямой спинкой, белый
Чехол 02 с прямой спинкой, темно-синий
Чехол 12, спандекс
Каркас для стула С12
Каркас для стула С15
Каркас для стула С16
Каркас для стула С17
Каркас для стула С19
Каркас для стула С20
Банкетка Б-2
Банкетка Б-3
Банкетка Б-6