Пространственная рама Модель №4
990 ₽
Пространственная рама Модель №4 представляет собой металлический каркас,
выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой.
В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, арматура гладкая диаметром 8 мм
Чехол 09
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, синий
Чехол 44 бархат
Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой
Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой
Чехол 01 с прямой спинкой, белый
Каркас для стула С12
Каркас для стула С15
Каркас для стула С16
Каркас для стула С17
Каркас для стула С19
Каркас для стула С20
Банкетка Б-2
Банкетка Б-3
Банкетка Б-6
Пространственная рама Модель №1