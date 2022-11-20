Пространственная рама Модель №4

8 оценок

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Пространственная рама Модель №4

4.5
990 ₽
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Каркас стула Кросс кантри
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Каркас для стула С11

Характеристики товара

Описание

Пространственная рама Модель №4 представляет собой металлический каркас,
выполненный из гнутых деталей и сваренных между собой.
В данной конструкции применена труба диаметром 16 мм, арматура гладкая диаметром 8 мм

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