Характеристики товара
Описание
Размер: 150 x 215 см
Материал: бязь
Плотность: 125 г/м2
Размер: 150 x 215 см
Материал: бязь
Плотность: 125 г/м2
Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр
Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр
Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
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Подстолье из нержавеющей стали 1060
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Вешалка Cтандарт 2/5 черный
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