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Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр - фото 1

Простыня на резинке 1.5 сп 90x190, борт 18 см, бязь 125гр

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: 90 x 190 см

Материал: бязь

Борт: 18 см

Плотность: 125 г/м2


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