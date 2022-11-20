Характеристики товара
Описание
Размер: 90 x 190 см
Материал: бязь
Борт: 18 см
Плотность: 125 г/м2
Размер: 90 x 190 см
Материал: бязь
Борт: 18 см
Плотность: 125 г/м2
Простыня 1.5 сп 150x215, бязь 125гр
Простыня 2.0 сп 180x215, бязь 125гр
Простыня Евро 220x240, бязь 125гр
Простыня на резинке 2.0 сп 180x190, борт 18 см, бязь 125гр
Простыня 1.5 сп 150x215, сатин 135гр
Простыня 2.0 сп 180x215, сатин 135гр
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