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Прямой диван City Casual - фото 1Прямой диван City Casual - фото 2Прямой диван City Casual - фото 3

Прямой диван City Casual

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота530 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина1200/2800 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес34/73 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияЕвропа

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