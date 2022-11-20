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Прямой диван Wing

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Характеристики товара

Описание

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина1980/2580 мм
  • Глубина1000 мм
  • Вес66/86 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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