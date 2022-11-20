Пуф 03 К

6 оценок

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Пуф 03 К

5
10 790 ₽
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Пуф 02 К Клеопатра
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Пуф 02 К Клеопатра

Характеристики товара

Описание

Материал: экокожа, полиэстер, полиуретан

Размеры: 400х300х200

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