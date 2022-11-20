Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе
«фотографии
покупателей».
Материал: экокожа, полиэстер, полиуретан
Размеры: 400х300х200
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Кресло Честерфилд Комб
Кресло Роберто
Плетеное кресло-качалка Comodo
Полукресло Шарри, алый
Пуф экокожа, D330
Пуф 07 К
Пуф Рио
Ящик - пуф дерево
Ящик - пуф
Пуф Лотос 1
Пуф Лотос 2
Пуф Лотос 3
Пуф COMPACT
Пуф с отсеком для хранения Терракот
Пуф с отсеком для хранения Фуксия