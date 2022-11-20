Пуф 07 К

14 оценок

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Пуф 07 К

4.9
12 990 ₽
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Пуф 06 К

Характеристики товара

Описание

Материал: велюр/ экокожа, полиэстер, полиуретан

Размеры: 300х300х300

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