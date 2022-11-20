Пуф 07 К
12 990 ₽
Материал: велюр/ экокожа, полиэстер, полиуретан
Размеры: 300х300х300
Стул Берн темно-синий
Стул Берн серый
Стул Берн темно-коричневый
Стул Eames Кремовый
Стул Eames DAR бежевый
Стул Eames DSR кремовый
Стул Eames DAR желтый
Стул Eames DAW коричневый
Стул Eames DAR коричневый
Стул Eames DSR коричневый
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