Характеристики товара
Описание
ширина 40 см
высота 48 см
Материал: металл, подушка из полиэстера
ширина 40 см
высота 48 см
Материал: металл, подушка из полиэстера
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