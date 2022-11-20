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Пуф Авадхара - фото 1

Пуф Авадхара

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Журнальный столик Лисмор

Характеристики товара

Описание

ширина 40 см

высота 48 см

Материал: металл, подушка из полиэстера

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Варианты каркаса

Пуф Авадхара - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Пуф Авадхара - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Пуф Авадхара - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Пуф Авадхара - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Пуф Авадхара - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Пуф Авадхара - каркас в цвете БелыйБелый
Пуф Авадхара - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Пуф Авадхара - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Пуф Авадхара - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Пуф Авадхара - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Пуф Авадхара - каркас в цвете ТитанТитан
Пуф Авадхара - каркас в цвете БронзаБронза
Пуф Авадхара - каркас в цвете ШампаньШампань
Пуф Авадхара - каркас в цвете СереброСеребро
Пуф Авадхара - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Пуф Авадхара - обивка в цвете КраснаяКрасная
Пуф Авадхара - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Пуф Авадхара - обивка в цвете БежевыйБежевый
Пуф Авадхара - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Пуф Авадхара - обивка в цвете BrownBrown
Пуф Авадхара - обивка в цвете 0606
Пуф Авадхара - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Пуф Авадхара - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Пуф Авадхара - обивка в цвете LilacLilac
Пуф Авадхара - обивка в цвете WhiteWhite
Пуф Авадхара - обивка в цвете 100100
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