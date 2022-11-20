Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Авадхара
Фонарный столб Berlin
Стул складной банкетный Lite, черный
Кресло Povel
Кресло Стейплс
Кресло Эмили
Кресло Тамарак
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Подставка для ног Чандлер
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Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
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