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Пуф Буф Вуд березовый - фото 1

Пуф Буф Вуд березовый

5 оценок
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Пуф экокожа, D330

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота400 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм

Популярные варианты обивки

Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете КраснаяКрасная
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете БежевыйБежевый
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете WhiteWhite
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете 1818
Пуф Буф Вуд березовый - обивка в цвете blackblack
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