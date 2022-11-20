Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота400 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Пуф Мира большой фуксия
Пуф Авадхара
Фонарный столб Berlin тройной
Фонарный столб Bremen тройной черный
Кресло York
Кресло Suomi
Кресло Raith
Кресло Ждун
Подставка для ног Толидо
Полукресло Шарри, алый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден