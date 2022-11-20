Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветкоричневый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Красная подушка, золотая корона
Торшер Bergamo темный
Торшер Comfort
Подставка для ног Буффало
Подставка для ног Фримонт
Стул Gobi барный
Кресло KLC легкое
Кресло KLC EDU
Скамья со спинкой
Стул Felix черно-белый твид
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой