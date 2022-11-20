Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветкоричневый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Кресло Дакота
Торшер Calvin
Подставка для ног Лоредо
Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой