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Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой - фото 1Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой - фото 2

Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина670 мм
  • Цветкоричневый

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