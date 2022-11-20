Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветкоричневый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех
Кресло Бэнкс
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Табурет Лофт, черный каркас, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, белая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Стол ОРИОН-2, D1000
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой