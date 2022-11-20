Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветкоричневый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Коричневая подушка, золотая корона
Комплект мебели для кафе Наполеон
Кресло Гарда
Подставка для ног Фримонт
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, белые подлокотники
Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой