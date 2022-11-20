Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветкрасный
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Диван Глория
Стул Битта
Полукресло Шарри, алый
Стул деревянный А-9607
Стул Валенсия, велюр розовый, хромированные ножки
Стул Movie на кантилевере
Стул Movie на колесиках
Стул Movie
Стул NET барный
Стул Movie барный
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой