Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветкрасный
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Складной двухъярусный банкетный стол
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Подушка верблюжья шерсть эко
Кресло Бонни
Полукресло Шарри, цвет платина
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой