Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветбелый, черный
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Стул обеденный Шанель коричневый
Подушка "Афродита"
Полукресло Лилия, оранжево-голубой
Подставка для ног Чандлер
Стол Консул
Кресло Аверс-У
Стул Rex, черный/золотой
Стул Burris, слоновая кость
Стул Форум, синий
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой