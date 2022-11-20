Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветоранжевый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Кресло Бонни
Подставка для ног Рино
Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - белый
Стул Лофт, дерево
Стул Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Стул Лофт, каркас хром, белая экокожа
Подстолье Лофт А2
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой