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Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки - фото 1

Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота340 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина670 мм
  • Цветсерый

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