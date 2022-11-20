Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота340 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветсерый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Стул Halmar dariusz с подушкой, дуб медовый
Подушка бамбук эко
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, красный/белый, каркас - серебро
Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стол ФАВОРИТ-3, 1000x600
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой