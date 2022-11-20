Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветсерый
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Подушка Бамбук мф детская
Торшер Nevada черный
Подставка для ног Толидо
Подставка для ног Гилберт
Стол Консул
Табурет Лофт, каркас хром, красная экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, шоколад экокожа
Табурет Лофт, черный каркас, бежевая экокожа
Табурет Лофт, черный каркас, белая экокожа
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, синий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой