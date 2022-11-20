Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота360 мм
- Ширина360 мм
- Длина670 мм
- Цветсиний
Пуф Бычок, красный, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, рыжий, без короба и крышки
Пуф Бычок, синий, без короба и крышки
Пуф Бычок, черный, без короба и крышки
Пуф Бычок, темно-коричневый, без короба и крышки
Пуф Бычок, пятнистый, без короба и крышки
Пуф Бычок, коричневый глянец, без короба и крышки
Пуф Бычок, серый матовый, без короба и крышки
Пуф Бычок, красный, с коробом и крышкой
Стул Halmar dariusz, дуб сонома
Стол складной круглый 150/74
Стул Роза Диамант, вельвет синий
Подставка для ног Лоредо
Стул Лофт, каркас хром, дерево
Стул Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Стул Лофт, каркас хром, красная экокожа
Стул Лофт, каркас хром, серая экокожа
Стул Лофт, каркас хром, черная экокожа
Подстолье Лофт 13
Пуф Бычок, коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, рыжий, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, коричневый глянец, с коробом и крышкой
Пуф Бычок, серый матовый, с коробом и крышкой