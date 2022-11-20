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Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой - фото 1Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой - фото 2

Пуф Бычок, темно-коричневый, с коробом и крышкой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота360 мм
  • Ширина360 мм
  • Длина670 мм
  • Цветкоричневый

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