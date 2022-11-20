Товар в корзине. Перейти
Пуф COMPACT - фото 1

Пуф COMPACT

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол CAFE3
Стол CAFE3
Следующий Стол COMPACT
Стол CAFE3

Характеристики товара

Описание

48 х 48 х 31

каркас: сталь, подушки в комплекте
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 95

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Плетеное стул-кресло Пеланги К браунНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
15

Плетеное стул-кресло Пеланги К браун

Плетеное стул-кресло Пеланги К коньякНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
7

Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк

Настоящее фото товара Кресло подвесное SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
12

Кресло подвесное SIESTA2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
10

Подвесное 1-местное кресло BEND

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло BEND3, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
5

Подвесное 1-местное кресло BEND3

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена
14

Подвесное 1-местное кресло VEIL

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло MALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990
Оптовая цена
13

Подвесное 1-местное кресло MALTA

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло VEIL2, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена
11

Подвесное 1-местное кресло VEIL2

Настоящее фото товара Подвесное 1-местное кресло CAPONE, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена
15

Подвесное 1-местное кресло CAPONE

Настоящее фото товара Кресло подвесное Habitation, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена
11

Кресло подвесное Habitation, плетеное

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Стол Лидер 9, D80см, белый, белыйНастоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, белый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
5

Стол Лидер 9, D80см, белый, белый

В наличии 19 шт.
Барный стол ХайткроссНастоящее фото товара Барный стол Хайткросс, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
12

Барный стол Хайткросс

Настоящее фото товара Столешница слэб №3, произведённого компанией ChiedoCover
от44 090
12

Столешница слэб №3

Настоящее фото товара Вешалка напольная Офис Грация золотой антик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
13

Вешалка напольная Офис Грация золотой антик

Настоящее фото товара Вешалка напольная Офис Грация черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
5

Вешалка напольная Офис Грация черная

Настоящее фото товара Стеллаж Классика №2, произведённого компанией ChiedoCover
102 890
Оптовая цена
13

Стеллаж Классика №2

Настоящее фото товара Стеллаж Классика №3, произведённого компанией ChiedoCover
110 290
Оптовая цена
13

Стеллаж Классика №3

Настоящее фото товара Подвесной светильник Rustika №4, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена
8

Подвесной светильник Rustika №4

В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Кушетка массажная Релакс II двухмоторная, произведённого компанией ChiedoCover
от128 290
Оптовая цена
6

Кушетка массажная Релакс II двухмоторная

Другие товары из разделасезонные товары
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

Качели ЭстерНастоящее фото товара Качели Эстер, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
14

Качели Эстер

Кресло садовое АмериканоНастоящее фото товара Кресло садовое Американо, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
13

Кресло садовое Американо

Кресло лежак АстридНастоящее фото товара Кресло лежак Астрид, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
14

Кресло лежак Астрид