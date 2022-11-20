Пуф Диалог, модульная система
15 490 ₽
Ширина: 115 см
Высота: 44 см
Глубина: 70 см
Вес: 16 кг
Возможные варианты комплектации:
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка ПФ-11 белая
Банкетка ПФ-11 бежевая
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф Бочонок
Пуф Джерри, вельвет, оранжевый
Пуф Джерри, вельвет, темно-бирюзовый
Пуф Джерри велюр пыльно-розовый
Пуф Джерри велюр изумрудный
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Мира большой бирюзовый
Пуф Мира большой фуксия