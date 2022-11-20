Пуф Диалог, модульная система

6 оценок

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Пуф Диалог, модульная система

4.7
15 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 115 см

Высота: 44 см

Глубина: 70 см

Вес: 16 кг

Возможные варианты комплектации:

  • Пуф Диалог со спинкой - 600 x 800 x 600 мм (ШxВxГ)
  • Диван Диалог М2 - 1000 x 800 x 500 мм (ШxВxГ)
  • Диван Диалог М3 - 1200 x 800 х 500 мм (ШxВxГ)
  • Диван Диалог М4 - 1100 х 800 х 500 мм (ШxВxГ)
  • Диван Диалог М5 - 1100 х 800 х 500 мм (ШxВxГ)
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