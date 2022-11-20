Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый бежевый / черный каркас
Обит велюром.
Материал каркаса - брус хвойных пород, ДСП.
Ножки - металл черного цвета.
Упакован - 1 шт./1 кор
Ширина (см) 37
Длина (см) 37
Количество мест 1
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 37
Глубина стула (см) 37
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 43
Количество стульев в коробке 1 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Форма Пуф
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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