Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас

10 оценок

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Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас

4.5
4 500 ₽
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Характеристики товара

Описание

Пуф для гостиной ФЕЛИКС круглый серый / черный каркас

Обит велюром.
Материал каркаса - брус хвойных пород, ДСП.
Ножки - металл черного цвета.
Упакован - 1 шт./1 кор

Ширина (см) 37
Длина (см) 37
Количество мест 1
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 37
Глубина стула (см) 37
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 43
Количество стульев в коробке 1 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Форма Пуф
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Вес5 кг
  • Длина430 мм
  • Ширина370 мм
  • Глубина370 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

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