Пуф для гостиной Rice желтый/ золотой

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Диаметр360 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветжелтый, золотой

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