Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Диаметр360 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
- Цветжелтый, золотой
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