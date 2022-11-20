Характеристики товара
Описание
Ширина: 66 см
Высота: 43 см
Глубина: 50 см
Вес: 13.5 кг
Ширина: 66 см
Высота: 43 см
Глубина: 50 см
Вес: 13.5 кг
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
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Пуф Мэри
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Стул Chilli серый
Стул Chilli сиреневый
Стул Chilli серо-голубой
Стул Chilli бежевый
Банкетка нежравейка
Банкетка 07 ЧГН
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Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, тортора
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, лен
Кресло пластиковое Chloe Mon Amour, красный
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