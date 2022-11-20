Пуф для холла Эвита, средняя часть
15 590 ₽
Ширина: 115 см
Высота: 44 см
Глубина: 70 см
Вес: 16 кг
Стул Luberon с патиной
Стул Кроссбэк с патиной черный
Секция из 3 стульев Хит - коричневый, ромб коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Gets
Стул Army
Стул Bridell
Стул Rino 2
Ковер AGATA STELLA 300 x 400
Пуф для холла Флора, одноместный
Пуф для холла Эвита, одноместный
Пуф для холла Валерия
Пуф для холла Флора, двухместный
Пуф для холла Силвано, двухместный
Пуф для холла Брикстон
Пуф для холла Брикстон, двухместный
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый