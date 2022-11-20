Пуф для холла Эвита, средняя часть

9 оценок

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Пуф для холла Эвита, средняя часть

4.5
15 590 ₽
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Пуф для холла Клер, двухместный
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 115 см

Высота: 44 см

Глубина: 70 см

Вес: 16 кг

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