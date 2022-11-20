Пуф для холла Флора, одноместный

12 оценок

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Пуф для холла Флора, одноместный

4.9
17 290 ₽
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Пуф для холла Силвано
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Пуф для холла Эвита, одноместный

Характеристики товара

Описание

Ширина: 73 см

Высота: 37 см

Глубина: 47 см

Вес: 8.5 кг

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