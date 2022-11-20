Ширина: 73 см
Высота: 37 см
Глубина: 47 см
Вес: 8.5 кг
Стул с подлокотниками Bianca, Давид
Стул с подлокотниками Bianca, завтрак у Тиффани
Стул с подлокотниками Bianca, кошка с жемчужной сережкой
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Стул с подлокотниками Bianca, Одри
Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Стул Oden эспрессо x2
Стул Oden красный x2
Стул Oden светло-серый x2
Пуф для холла Валерия
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Пуф для холла Брикстон, двухместный
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Пуф для холла Анжелика, квадратный
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