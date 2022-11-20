Пуф для холла Клер, двухместный

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Пуф для холла Клер, двухместный

4.4
9 990 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Пуф для холла Елена, квадратный
Пуф для холла Елена, квадратный
Следующий Пуф для холла Эвита, средняя часть
Пуф для холла Эвита, средняя часть

Характеристики товара

Описание

Ширина: 120 см

Высота: 45 см

Глубина: 41 см

Вес: 18.4 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Арианда черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 49051
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Арианда черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
8

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк зеленый патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
11

Стул Кроссбэк зеленый патина

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк красный патина, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Стул Кроссбэк красный патина

Настоящее фото товара Столешница слэб №37, произведённого компанией ChiedoCover
от97 390
5

Столешница слэб №37

Настоящее фото товара Столешница слэб №38, произведённого компанией ChiedoCover
от61 790
12

Столешница слэб №38

Столешница ЛДСП, дуб беленыйНастоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
11

Столешница ЛДСП, дуб беленый

Столешница ЛДСП, белаяНастоящее фото товара Столешница ЛДСП, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
41Хит

Столешница ЛДСП, белая

Другие товары из раздела

Пуф для холла СилваноНастоящее фото товара Пуф для холла Силвано, произведённого компанией ChiedoCover
13 490
Оптовая цена
11

Пуф для холла Силвано

Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена
12

Пуф для холла Флора, одноместный

Пуф для холла Эвита, одноместныйНастоящее фото товара Пуф для холла Эвита, одноместный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена
15

Пуф для холла Эвита, одноместный

Настоящее фото товара Пуф для холла Валерия, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
8

Пуф для холла Валерия

Настоящее фото товара Пуф для холла Флора, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена
11

Пуф для холла Флора, двухместный

Настоящее фото товара Пуф для холла Силвано, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена
14

Пуф для холла Силвано, двухместный

Пуф для холла Анжелика, квадратныйНастоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена
8

Пуф для холла Анжелика, квадратный

Пуф для холла Анжелика, круглыйНастоящее фото товара Пуф для холла Анжелика, круглый, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Пуф для холла Анжелика, круглый