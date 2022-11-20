Пуф для холла Клер, двухместный
9 990 ₽
Ширина: 120 см
Высота: 45 см
Глубина: 41 см
Вес: 18.4 кг
Стул Арианда черный
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб зеленый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Стул Кроссбэк зеленый патина
Стул Кроссбэк красный патина
Столешница слэб №37
Столешница слэб №38
Столешница ЛДСП, дуб беленый
Столешница ЛДСП, белая
Пуф для холла Силвано
Пуф для холла Флора, одноместный
Пуф для холла Эвита, одноместный
Пуф для холла Валерия
Пуф для холла Флора, двухместный
Пуф для холла Силвано, двухместный
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый