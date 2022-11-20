Пуф для холла Силвано
13 490 ₽
Ширина: 62 см
Высота: 47 см
Глубина: 47 см
Стул Берн серый
Стул Берн темно-коричневый
Стул Eames Кремовый
Стул Eames DAR бежевый
Стул Eames DSR кремовый
Стул Eames DAR желтый
Стул Eames DAW коричневый
Стул Eames DAR коричневый
Стул Eames DSR коричневый
Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой
Пуф для холла Эвита, одноместный
Пуф для холла Валерия
Пуф для холла Флора, двухместный
Пуф для холла Силвано, двухместный
Пуф для холла Брикстон
Пуф для холла Брикстон, двухместный
Пуф для холла Анжелика, квадратный
Пуф для холла Анжелика, круглый