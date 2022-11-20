Характеристики товара
Описание
Ширина: 128 см
Высота: 47 см
Глубина: 55 см
Ширина: 128 см
Высота: 47 см
Глубина: 55 см
Пуф Руби белый
Пуф Руби коричневый
Пуф Руби бежевый
Пуф Руби красный
Пуф ПФ-1 бежевый
Пуф-банкетка Луго
Пуф Оникс вельвет изумрудный
Пуф Сиена экокожа
Пуф Мэри
Пуф-глайдер Прованс ткань
Стул Chilli, черный
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, светло-серый
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, лен
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, антрацит
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, красный
Стул пластиковый Chloe Chair Mon Amour, тортора
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден