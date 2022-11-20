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Пуф для холла Силвано, двухместный - фото 1

Пуф для холла Силвано, двухместный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 128 см

Высота: 47 см

Глубина: 55 см

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